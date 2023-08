De verde e amarelo, Mileide Mihaile se exibe em praia em Miami e choca: ''Que corpo''

Após lipo e muito terino, Mileide Mihaile se exibe em dia de sol e impressiona com curvas esculturais

A influenciadora Mileide Mihaile impressionou com novas fotos de sua viagem de férias em Miami, nos EUA. Nesta quinta-feira, a ex-A Fazenda publicou uma série de cliques curtindo o local ensolarado e chamou a atenção ao aparecer cheia de estilo, esbanjando suas curvas esculturais.

Após fazer uma lipo HD nos últimos meses e de pegar pesado na academia, a mãe do filho de Wesley Safadão deu um show de boa forma ao posar de biquíni. Usando um modelo verde e amarelo, ela representou o Brasil na areia norte-americana.

"Férias 5/8", escreveu Mileide Mihaile na legenda do post. Nos comentários, a influencer digital recebeu uma chuva de elogios ao surgir deslumbrante curtindo o dia de sol. "Que corpo", elogiaram os fãs. "Não canso de dizer: perfeita", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, a artista arrancou mais elogios ao publicar uma série de cliques aproveitando um passeio de lancha. De biquíni, ela parou tudo ao ostentar suas curvas abundantes.

No final de 2022, a famosa fez uma lipoaspiração para ficar mais definida na barriga. “Realizei um procedimento chamado Lipo Lad com aplicação do Renuvion. É uma tecnologia que eu me apaixonei e a equipe está realizando com uma perfeição e profissionalismo sem igual. Foi um sucesso e eu já estou em casa, no meu pós-operatório, tudo andando muito bem e em paz”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mileide Mihaile 🐝 (@mileidemihaile)

Mileide Mihaile encanta ao surgir com o filho: ''Que lindos''

A influenciadora e ex-A Fazenda Mileide Mihaile encantou ao compartilhar fotos de um dia especial ao lado de seu filho, Yhudy Lima. A famosa mostrou que ganhou uma homenagem de Dia das Mães do herdeiro e esbanjou amor.

Cheia de estilo, a digital influencer marcou presença na escola do menino, fruto do relacionamento que teve com o cantor Wesley Safadão. Mileide então fez selfies com o jovem, exibiu a lembrancinha e até publicou um vídeo se divertindo com ele no local.

"Eu amo ser mãe e afirmo para vocês que é um dos papéis que eu mais amo exercer! Ser mãe me torna uma mulher mais feliz, segura, forte e resiliente. Que vocês estejam sempre perto e aproveitando cada momento com os seus filhos. E hoje foi lindo na escola celebrando o amor mais puro e verdadeiro do mundo", disse ela sobre a oportunidade de ter Yhudy Lima em sua vida.