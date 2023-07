Mayana Neiva passa por transformação no cabelo: 'Amo me transformar'

Tchau, ruivo! Mayana Neiva aposta em mechas loiras em seu novo visual

A atriz Mayana Neiva está com novo visual! Depois de passar um tempo com o cabelo ruivo, a estrela passou por uma transformação e adorou o resultado. Agora, a musa está com os fios em tom de castanho e com mechas loiras.

A mudança na cor do cabelo foi feita pelo hairstylist Ricky Moica e a atriz aprovou a transformação para a nova fase de sua carreira. Isso porque ela vai lançar o seu primeiro álbum, chamado Origens, em breve e o projeto fala sobre o retorno às raízes.

“No cabelo, eu queria algo que correspondesse a esse novo momento. Eu sou apaixonada por esse processo de transformação. Eu amo me transformar nas histórias que quero contar e isso sempre fez parte de mim”, afirmou ela.

Mayana Neiva celebra sua carreira na música

Após grandes trabalhos na televisão, Mayana Neiva vive uma fase dedicada à música. Em entrevista recente ao site CARAS, ela contou sobre a decisão de se lançar na música após uma carreira de sucesso nas artes cênicas. “Eu canto há bastante tempo à convite de alguns amigos, mas foi na pandemia que eu resolvi realmente colocar isso pro mundo. É uma coisa engraçada. A maioria das pessoas me conhece como atriz, mas eu amo cantar. Então essa jornada de cantora eu entro com bastante amor, confiança, pulso, vida e vontade de mostrar um trabalho bonito, bem cuidado, para o mundo. Eu acho que eu misturei um pouco das duas coisas nessa jornada também. Eu dirigi os clipes, então pega a parte audiovisual, que é um lugar que eu me sinto em casa. A criação é infinita e misturar as coisas é uma brincadeira boa”, afirmou.

Por fim, a estrela refletiu sobre a nova fase em sua vida. “Eu estou lançando o meu primeiro disco e é como lançar uma peça, contar uma história inteira de dentro do seu coração.Eu estou lançando em pedaços, mas é uma história que é muito forte em mim. Estou muito orgulhosa de colocar no mundo e muito feliz”, contou.