Marido de Ivete Sangalo exibe o abdômen trincado em nova selfie

Marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady revela que se inspira em ator internacional para manter a boa forma

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 11h23

Marido da cantora Ivete Sangalo (50), o nutricionista Daniel Cady (37) agitou as redes sociais ao compartilhar uma selfie sem camisa. Ele registrou o seu corpo musculoso e o abdômen definido ao posar no elevador antes do treino do dia.

Na legenda da foto, ele falou sobre a busca por uma vida saudável todos os dias e confessou que se inspira no ator Tom Cruise. “Bora buscar o balde meu povo, que agora é 3.7! Estou me inspirando em Tom Cruise que, como ninguém, sabe envelhecer com saúde e disposição. O que será que esse cara faz?”, disse ele.

Homenagem de Ivete para o marido

Nos últimos dias, Daniel Cady fez aniversário e ganhou uma homenagem da esposa, Ivete Sangalo. Nas redes sociais, ela compartilhou fotos do casal e declarou o seu amor.

"Um dia como o de hoje a gente celebra com a alegria e a energia linda desse cara. Daniel Cady, meu amigo, meu amor, meu parceiro. Não há um dia sequer que eu não me apaixone mais por você meu amorzão. Eu ganho, nossos filhos ganham tendo você com a gente. E falar o que desse cara tão comprometido e dedicado a causas tão relevantes na vida da gente. A natureza ganha muito com a sua presenca. Seja feliz que eu fico feliz. Te amo muitaoooooooooooooo. Gostoso da p*rra", disse ela.