Ivete Sangalo presta homenagem no aniversário do marido: "Seja feliz"

A cantora Ivete Sangalo homenageou o marido, Daniel Cady, no dia em que ele completou 37 ano

CARAS Digital Publicado em 04/06/2022, às 17h50

Dia de festa! Neste sábado, 4, Daniel Cady completou 37 anos de vida e ganhou uma linda homenagem da esposa, Ivete Sangalo (50).

No Instagram, a cantora compartilhou uma sequência de imagens em que aparece trocando carinho com o amado e se declarou para ele.

"Um dia como o de hoje a gente celebra com a alegria e a energia linda desse cara. @danielcady meu amigo, meu amor, meu parceiro. Não há um dia sequer que eu não me apaixone mais por você meu amorzão. Eu ganho, nossos filhos ganham tendo você com a gente", afirmou a artista.

Ivete seguiu a homenagem elogiando Daniel. "E falar o que desse cara tão comprometido e dedicado a causas tão relevantes na vida da gente. A natureza ganha muito com a sua presença. Seja feliz que eu fico feliz. Te amo muitão", completou ela.

Vale lembrar que artista completou 50 anos no dia 27 de maio e na ocasião ganhou uma homenagem especial do marido nas redes sociais. "Hoje é o dia dela! Ela é um furacão de energia, que vibra na mais alta frequência do amor. Como é bom compartilhar todos esses momentos ao seu lado. Que Deus continue abençoando e te dê muita saúde e sabedoria. Te amo infinito", disse ele.

Ivete e Daniel são pais de Marcelo (12) e das gêmeas Helena (4) e Marina (4).

Confira a homenagem da cantora para o marido: