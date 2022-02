Mariana Ximenes é clicada deslumbrante de look vermelho e beleza impressiona!

Atriz Mariana Ximenes fez fotos belíssimas com um look vermelho e recebeu muitos elogios na internet

CARAS Digital Publicado em 26/02/2022, às 09h56

A atriz e apresentadora Mariana Ximenes (40) arrancou muitos suspiros ao recentemente aparecer toda poderosa em suas redes sociais.

Nos Stories do Instagram, a artista da TV Globo e do GNT foi clicada durante um ensaio fotográfico no qual arrasou com um look vermelho bem decotado.

O visual glamouroso da famosa foi planejado para mais um episódio do Happy Hour, a nova atração semanal do canal fechado GNT na qual a anfitriã prepara drinques e recebe convidados ilustres.

Antes de estrear como âncora na emissora, Mariana Ximene se destacou na novela de época Nos Tempos do Imperador, trama das 18 horas em que viveu a imponente Condessa de Barral.

Veja o look luxuoso de Mariana Ximenes!