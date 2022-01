Deslumbrante, Mariana Ximenes surge bem decotada e chama atenção na web

Atriz Mariana Ximenes surge deslumbrante e chama atenção com foto poderosa na internet

CARAS Digital Publicado em 30/01/2022, às 09h44

Bela e bem elegante, a atriz Mariana Ximenes (40) recentemente virou notícia ao postar uma foto super produzida em suas redes sociais.

Com um look decotado e ao mesmo tempo estiloso, a artista da TV Globo se destacou ao esbanjar charme nos Stories do seu Instagram.

E por falar na famosa, na última semana ela estreou na telinha do GNT como apresentadora de um novo programa semanal, chamado de Happy Hour.

Na atração do canal fechado, Mariana Ximenes receberá diversos convidados famosos entre um drinque e outro, trazendo temas específicos e muita descontração para a TV.

"Eu estou fazendo uma das coisas que eu mais gosto de fazer que é conversar, bater papo, reunir meus amigos, conhecer novos amigos e ter uma descontração, e o melhor, é que tudo é regado a bons drinques”, disse ela na coletiva de lançamento do projeto.

Confira a beleza de Mariana Ximenes!