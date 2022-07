Mariana Rios posa com look todo preto e rouba a cena na web: "Impecável"

Atriz e apresentadora Mariana Rios surgiu belíssima em fotos nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 13h27

A atriz e apresentadora Mariana Rios (37) usou as redes sociais para compartilhar fotos com um look all black.

Nos bastidores da gravação do reality Ilha, da Record. Mariana Rios posou com um look preto, uma combinação entre um macacão e um casaco puffer estilosos.

Esbanjando estilo, Mariana Rios usou seu perfil no Instagram para compartilhar as fotos e aproveitou o espaço na publicação para relembrar a estreia do reality show, que iniciou na última segunda-feira, 18: "Estreamos! Gostaram?", disse na legenda.

Não demorou para os fãs e amigos da apresentadora marcarem presença nos comentários da publicação: "Linda demais", escreveu um seguidor. "Você arrasou muito", disse outro. "Sensacional! Parabéns", escreveu o terceiro, ressaltando a estreia de Mariana no comando do reality.

Veja o look usado por Mariana Rios: