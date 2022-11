Mariana Goldfarb rouba a cena ao mostrar corpaço escultural em vídeo: ''Tô exibida''

Na Indonésia com o marido, Cauã Reymond, Mariana Goldfarb ganha elogios de famosas como Ivete Sangalo e Rafa Kalimann ao exibir curvas perfeitas de biquíni

A modelo Mariana Goldfarb (32) deixou os seguidores babando ao surgir de biquíni em vídeo publicado nas redes sociais!

Curtindo viagem para a Indonésia na companhia do maridão, Cauã Reymond (42), a influenciadora publicou um registro esbanjando sua beleza natural.

Nas imagens, a musa aparece fazendo diferentes poses, mostrando o abdômen sarado, o bumbum redondinho e as curvas impecáveis. Ela ainda comentou que agora está se sentindo mais confortável para produzir conteúdos desse tipo.

"Affff que tô exibida e profundamente orgulhosa de gravar meus conteúdos, sempre tive dificuldade, tô gastando um tempo, mas tô me divertindo kkkkk", escreveu Mariana Goldfarb ao legendar a postagem em seu perfil no Instagram.

Nos comentários, Mari colecionou elogios. "Linda demais", disse Ivete Sangalo (50). "E gataaaaa", destacou Rafa Kalimann (29). "Uma deusa, essa barriga ta surreal", exaltou uma fã. "Acho você tão linda e com uma energia tão leve", comentou outra. "Você tá muito linda, isso sim, ofuscou até a pequena ilha atrás. Minha diva, maravilhosaaaaaaaa", babou uma terceira.

Confira o vídeo de Mariana Goldfarb exibindo o corpão:

Mariana Goldfarb afirma que congelou óvulos para aumentar a família

Pensando em ter mais filhos, o casal Mariana Goldfarb e Cauã Reymond resolveu optar pelo congelamento de óvulos. No entanto, a modelo afirmou que passou por dificuldades para realizar o procedimento.

Estreando o podcast C/Alma com a convidada Gabriela Pugliesi, as duas contaram sobre suas experiências difíceis e até decepcionantes com o procedimento. Vale lembrar que Pugliesi acabou de dar à luz o filho Lion com o artista plástico Túlio Dek. “Cara, eu chorei com o seu vídeo contando como foi o seu processo. Muitas mulheres passam por isso. Eu congelei agora recentemente, eu lembrei muito de você, porque foi muito frustrante. A minha médica me deu uma dosagem hormonal menor, porque eu não podia inchar muito e nem ter muitas oscilações por causa do trabalho”, afirmou Goldfarb.

