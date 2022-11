Mariana Goldfarb afirma que congelou óvulos para aumentar família: "frustrante"

Mariana Goldfarb conversou sobre procedimentos de fertilização com Gabriela Pugliesi

Pensando em ter mais filhos, o casal Mariana Goldfarb e Cauã Reymond resolveu optar pelo congelamento de óvulos. No entanto, a modelo afirmou que passou por dificuldades para realizar o procedimento.

Estreando o podcast "C/Alma" com a convidada Gabriela Pugliesi, as duas contaram sobre suas experiências difíceis e até decepcionantes com o procedimento. Vale lembrar que Pugliesi acabou de dar à luz o filho Lion com o artista plástico Túlio Dek.

“Cara, eu chorei com o seu vídeo contando como foi o seu processo. Muitas mulheres passam por isso. Eu congelei agora recentemente, eu lembrei muito de você, porque foi muito frustrante. A minha médica me deu uma dosagem hormonal menor, porque eu não podia inchar muito e nem ter muitas oscilações por causa do trabalho”, afirmou Goldfarb.

“A gente ainda não sabe se sou eu que tenho isso no meu DNA ou se foi pela quantidade de hormônios que eu tomei, mas eu tirei pouquíssimos óvulos”, afirmou Goldfarb. “Fiquei muito frustrada e chateada. A médica falou que a gente teria que fazer mais três ou quatro vezes”, desabafou. Cauã Reymond tem uma filha com a ex Grazi Massafera e o casal ainda não tem nenhum.

A influenciadora fitness também tirou poucos óvulos, repetiu o procedimento e conseguiu quatro bons. Ela afirmou que também fez inseminação artificial e outros procedimentos, antes de conseguir engravidar naturalmente.

“Muita gente tem vergonha de congelar e de falar que está congelando, porque às vezes parece que não está bem no casamento ou que não sabe se vai ser mãe. E tem uma pressão enorme da gente ter que ser mãe”, falou Mariana sobre o tabu.