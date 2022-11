Gabriela Pugliesi abre um diário de parto e explica porque induziu o parto: "É como pular de paraquedas!"

Gabriela Pugliesi decidiu falar sobre o seu primeiro parto e explicou para os seguidores como foi o processo que durou 11 horas

A influenciadora Gabriela Pugliesi (37) é mãe de primeira viagem e o nascimento do seu filho Lion, aconteceu na última quarta-feira, 2, após um longo trabalho de parto, que durou 11 horas. Ela abriu os seus stories nesta sexta-feira, 4, para relatar a sua experiência e explicar para os seguidores todo esse processo.

Apesar de ter contrações, Gabriela não estava com a dilatação necessária para a realização do parto natural, que seria a sua preferência. Por isso, junto da equipe médica, ela decidiu induzir o parto, ainda naturalmente. “Minha placenta não estava conseguindo mais mandar os nutrientes necessários para a cabeça do Lion. Como ele já estava perfeito, achamos mais seguro induzir o parto de uma forma natural. Tomei óleo de rícino, que ajuda a entrar em trabalho de parto, e eu virei ele direto na boca. Então, depois de 2, 3 horas eu já entrei em trabalho de parto na fase ativa”, disse ela, explicando o motivo e o método utilizado.

Ainda assim, Lion só nasceu depois de 9 horas e meia, após a aplicação da anestesia: “Não existe mais uma vida sem anestesia. Rompeu a bolsa, anestesia. Não existe ter as contrações sem anestesia. Quem tiver filho, já bota aí a anestesia porque o negócio (a dor) não dá para explicar. Depois, você nem sente mais as contrações. Você relaxa e dilata. Eu fiz três empurradinhas, plena, porque a força eu tinha e foi um sonho esse momento do pós-anestésico, a expulsão, o nascimento”, aconselhou Gabi.

A influencer ainda falou sobre a dor intensa que sentiu após o rompimento da bolsa e revelou uma fala do marido Túlio Dek nesse momento delicado: “Para, é com pular de paraquedas!”, contou Gabriela, se mostrando indignada com a comparação.

Gabriela Pugliesi compartilha foto do filho recém-nascido

Além de publicar um vídeo do parto nas redes sociais, a influenciadora também aproveitou para compartilhar uma foto do pequeno em seus stories da última quinta-feira, dia 3. "Não quero mamar, só dormir", escreveu a nova mamãe, que minutos antes tentava acordar o pequeno para amamentar.

