Gabriela Pugliesi compartilha foto fofa do filho recém-nascido, Lion

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 13h45

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi (37) compartilhou uma foto fofa do filho recém-nascido Lion, nesta quinta-feira, 03. "Não quero mamar, só dormir", escreveu a nova mamãe, que minutos antes tentava acordar o pequeno para amamentar.

O menino nasceu às 11h50 de quarta-feira, 02, na Maternidade São Luiz, em São Paulo, capital. Nos Stories, ela chegou a publicar vídeos enquanto sentia contrações. O parto precisou ser induzido e durou cerca de oito horas.

Pugliesi compartilha foto do filho, Lion. Foto: Reprodução/Instagram

Gabriela Pugliesi dá detalhes do parto do primeiro filho

Após dar à luz ao primeiro filho, fruto do relacionamento dela com o artista plástico Túlio Dek, Gabriela Pugliesi usou as redes sociais para contar aos seguidores como foi o parto.

"Entre uma contração e outra, eu sou feliz", brincou a influencer. "22H Dia 01/11/22. Isso foi ontem em um início de trabalho de parto! Começamos no quarto. A maior aventura da minha vida... a gente vai para Nárnia nas contrações e volta como se nada tivesse acontecido. Foi o momento em que ressurgi das cinzas, quando decidi tomar anestesia e dei uma dormidinha. Ele nasceu e veio direto pro peito da mamãe. Parto normal maravilhoso. Tivemos que induzir e explico o porquê. Durou 12 horas ao todo e tudo aconteceu. Nos intervalos da contração, a gente consegue ser muito legal", escreveu nas publicações.

Dificuldades para engravidar

O anúncio da gravidez de Gabriela foi feito por ela em suas redes sociais, em 09 de maio de 2022. No vídeo publicado no Instagram, a influenciadora aparece comemorando o momento e conta sobre como descobriu a gravidez. "Esse vídeo é esperado por muita gente que gosta de mim e me acompanha há tempo. Eu sonhava com esse dia em dizer que eu estou grávida", disse ela, sorridente.

A descoberta aconteceu no dia 6 de março. "Eu sabia que tinha dado certo porque já fiz teste mil vezes na época que eu tentava ter filho e nunca tinha dado positivo. Eu sabia que a hora que desse, é porque eu estava. Queria dar esperança para as mulheres que estão tentando faz tempo, eu sei o quanto esse processo é muito dolorido", disse.