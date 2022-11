Nasce Lion, primeiro filho de Gabriela e Túlio Dek

Influencer Gabriela mostra a primeira foto com o filho recém-nascido, Lion, fruto do relacionamento com Túlio Dek

A influenciadora digital Gabriela já é mamãe! Ela deu à luz Lion na manhã desta quarta-feira, 2 de outubro. O bebê é fruto do relacionamento dela com o artista plástico Túlio Dek.

O nascimento do menino foi anunciado pelos pais por meio de posts nos stories do Instagram. Gabriela e Túlio mostraram as primeiras fotos com o herdeiro no colo. O papai coruja revelou que o bebê veio ao mundo às 11h50.

Dificuldades para engravidar

O anúncio da gravidez de Gabriela foi feito por ela em suas redes sociais, em 09 de maio de 2022. No vídeo publicado no Instagram, a influenciadora aparece comemorando o momento e conta sobre como descobriu a gravidez. "Esse vídeo é esperado por muita gente que gosta de mim e me acompanha há tempo. Eu sonhava com esse dia em dizer que eu estou grávida", disse ela, sorridente.

A descoberta aconteceu no dia 6 de março. "Eu sabia que tinha dado certo porque já fiz teste mil vezes na época que eu tentava ter filho e nunca tinha dado positivo. Eu sabia que a hora que desse, é porque eu estava. Queria dar esperança para as mulheres que estão tentando faz tempo, eu sei o quanto esse processo é muito dolorido", disse.