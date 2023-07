Mariana Goldfarb exibe tatuagem na virilha ao surgir de biquíni cavado

Durante viagem para Portugal, Mariana Goldfarb puxa biquíni micro até o limite e atrai olhares para tattoo íntima

A modelo e nutricionista Mariana Goldfarb está curtindo uma longa temporada na Europa após o divórcio com o galã Cauã Reymond. Nesta terça-feira, 11, a morena escandalizou ao dividir alguns registros com seus seguidores nas redes sociais durante sua passagem por Portugal. É que ela deixou uma tattoo íntima à mostra ao posar de biquíni.

Em um vídeo compartilhado no stories do Instagram, Mariana posa em vários ângulos diferentes com um biquíni branco no estilo cortininha super cavado! A musa até faz uma dança enquanto arruma a parte superior da roupa de banho, que cobre apenas o essencial. Mas o que roubou a cena no registro foi a tatuagem da modelo na virilha.

Mariana exibiu a palavra tatuada na região íntima de forma estratégica ao puxar a calcinha do biquíni até o limite. Para terminar de escandalizar, a beldade deu um sorrisão de orelha a orelha e legendou o vídeo ousado com um convite para os fãs: “Vamos à praia?”, escreveu a modelo.

Mariana Goldfarb exibe tatuagem na virilha ao posar de biquíni cavado - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Mariana e Cauã se relacionaram entre 2016 e abril deste ano, quando anunciaram o divórcio pelas redes sociais. Desde então, a morena curte a solteirice desfilando sua beleza pela Europa. Inclusive, a modelo chegou a abrir o coração sobre a separação e falou sobre liberdade em suas redes sociais.

Mariana Goldfarb atualiza bronzeado e mostra mais momentos de viagem para Portugal:

Na última segunda-feira, 10, Mariana Goldfarb decidiu elevar a temperatura da internet! Em suas redes sociais, a musa compartilhou um vídeo no qual aparece fazendo topless enquanto toma um bom banho de sol para renovar seu bronzeado, usando apenas uma calcinha de biquíni branca durante sua viagem para Portugal. Confira o clique ousado!