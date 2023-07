Mariana Goldfarb abre o coração após divórcio com Cauã Reymond: “Liberdade”

Sincerona, Mariana Goldfarb se emociona ao refletir sobre liberdade e amor-próprio após separação de Cauã Reymond

A modelo e nutricionista Mariana Goldfarb usou as redes sociais para fazer um desabafo sincero na manhã desta terça-feira, 04. De cara lavada e com um sorrisão no rosto, a morena abriu o coração em uma reflexão sobre liberdade e amor-próprio após o divórcio com o galã Cauã Reymond.

Mariana contou que acordou mais cedo durante sua temporada na Europa com familiares e amigos, e decidiu dividir alguns pensamentos com seus seguidores: “A vida é boa. A gente passa por dificuldade, por problemas. Todo mundo tem”, ela iniciou, sem revelar muitos detalhes sobre período difícil.

“Eu queria que vocês entendessem que não é porque estou desse lado da dela que eu não tenho as minhas questões, meus problemas, minhas inseguranças, minha autoestima que fica baixa com frequência. Já ficou bem mais. Agora estou insuportável, autoestima está altíssima”, disse a morena.

Emocionada, Mariana abriu o coração esta fase em sua vida: "Eu fico emocionada, porque a vida é muito boa. A gente é o que tem de mais precioso. A liberdade que estou sentindo agora, a fluidez com que estou vivendo a minha vida e cuidando de mim com tanto carinho e amor, me dando esse espaço”, ela abriu o coração.

Para concluir a reflexão, Mariana fez questão de evidenciar que não se arrepende de nenhuma escolha: “O bem-estar que eu sinto hoje é tão puro, genuíno e gostoso de sentir, que vale a pena. Todas as minhas pequenas escolhas que impactam ao longo do dia valem a pena. Quero ser a minha melhor versão", ela concluiu.

Mariana Goldfarb abre o coração após divórcio com Cauã Reymond - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Mariana Goldfarb e Cauã Reymond se relacionaram entre 2016 e abril deste ano, quando anunciaram o divórcio pelas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

Mariana Goldfarb faz reflexão ao visitar país de origem da família:

Mariana Goldfarb está passando uma temporada na Europa e decidiu visitar o país de origem de sua família, a Polônia. A modelo contou que o convite partiu de uma amiga, para assistir a um show de Beyoncé. Mas ela aproveitou a passagem no país especial para fazer uma reflexão sobre seus antepassados, que fugiram da guerra.