Marcos Pitombo exibe corpo musculoso e volume na sunga rouba a cena

Marcos Pitombo arranca suspiros dos fãs ao ostentar seu corpo musculoso e volume indiscreto em dia na praia

O ator Marcos Pitombo aproveitou a manhã deste domingo, 4, para curtir um passeio na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O artista foi flagrado apenas de sunga e chamou a atenção de todo mundo.

Nas imagens, Pitombo apareceu com o corpo musculoso à mostra e apenas de sunga, com direito a volume indiscreto. O artista curtiu com a companhia de um de seus cachorros, a cadela Bel, uma border collie. Nas redes sociais, ele também sempre mostra o seu corpo sarado em fotos sem camisa na praia e até no elevador, e também quando sai para surfar.

Marcos Pitombo tem 40 anos e está longe das novelas desde que atuou em Salve-se Quem Puder, que foi exibida entre 2020 e 2021. Recentemente, ele atuou na série Chuva Negra, no Canal Brasil, neste ano. Além disso, ele ficou conhecido por personagens marcantes em Orgulho e Paixão, Haja Coração, Vidas em Jogo, Os Mutantes – Caminhos do Coração e Malhação.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Aniversário de 40 anos

Marcos Pitombo completou 40 anos em junho de 2022, e na ocasião ele fez uma reflexão sobre o novo ciclo e deixou um conselho para os seguidores mais jovens.

"De repente, 40. Então lá vai uma dica do mais novo tiozão da praça: todo dia é uma chance de um recomeço, portanto seja grato, respire fundo e tenha calma; beba água, use protetor solar e o principal, saiba que sempre a resposta pra tudo é o amor. Amor ao próximo, aos animais e à natureza. E que nessa estrada na direção dos nossos sonhos haja foco, mas a graça de boas surpresas, e que tenha sempre a companhia gostosa (mesmo que via 4G) dos amigos, família e amor! Desfrutem o caminho, jovens de todas as idades, que a gente se encontra por aí (a pessoa faz 40 e já se acha Yoda)", disse ele.