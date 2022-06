Marcos Pitombo completa 40 anos e brinca: "Novo tiozão da praça"

Aniversariante do dia!

O ator Marcos Pitombo deixou algumas dicas para os seguidores ao comemorar o aniversário de 40 anos

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 21h21

Marcos Pitombo completou 40 anos de vida nesta sexta-feira, 17.

Nas redes sociais, o ator compartilhou uma sequência de fotos de sua viagem ao deserto do Atacama, no Chile, e aproveitou a postagem para mandar algumas dicas para os seguidores mais novos.

"De repente, 40. Então lá vai uma dica do mais novo tiozão da praça: todo dia é uma chance de um recomeço, portanto seja grato, respire fundo e tenha calma; beba água, use protetor solar e o principal, saiba que sempre a resposta pra tudo é o amor. Amor ao próximo, aos animais e à natureza", afirmou ele no começo da legenda.

E completou: "E que nessa estrada na direção dos nossos sonhos haja foco, mas a graça de boas surpresas, e que tenha sempre a companhia gostosa (mesmo que via 4G) dos amigos, família e amor! Desfrutem o caminho, jovens de todas as idades, que a gente se encontra por aí (a pessoa faz 40 e já se acha Yoda)."

Os fãs parabenizaram Pitombo nos comentários. "Feliz novo ciclo!!!! Saúde, amor e muitas realizações", desejou uma internauta. "Parabéns, saúde, paz, alegrias sempre", desejou outro. "Parabéns, Marcos!! Que a sua vida seja linda assim como você é, por dentro e por fora", falou um fã.

