Marcos Pitombo comemora terceira dose da vacina contra covid-19

Após as duas doses obrigatórias, Marcos Pitombo celebra junto aos fãs a aplicação da dose de reforço contra o coronavírus

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 17h53

Nesta terça-feira, 8, Marcos Pitombo (38) fez a alegria dos internautas ao revelar que tomou sua terceira dose da vacina contra a covid-19.

O ator, que já havia tomado as duas doses obrigatórias no Rio de Janeiro, aproveitou um tempinho livre enquanto estava em São Paulo para pegar a de reforço.

“E vamos de 3ª dose. As duas primeiras doses foram no RJ e como o correto é biscoito e não bolacha, deu tudo certo aqui no posto pra completar minha imunização em SP. Viva o SUS”, brincou ele na legenda do post.

O moreno ainda deu uma dica infalível para os cariocas se vacinarem sem problemas: “Só levar carteirinha de vacinação, documento e falar: biscoito”.

Recentemente, o galã, que já pode viajar sem muitas preocupações com a doença, aproveitou alguns dias de folga numa viagem paradisíaca por Paraty.