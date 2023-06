Marcos Mion surge sem camisa em selfie inusitada com a esposa: 'Te amo'

Apresentador do Caldeirão com Mion, Marcos Mion ostenta o abdômen definido em selfie feita nos óculos da esposa

O apresentador Marcos Mion, que comanda o programa Caldeirão com Mion, da Globo, esbanjou sua boa forma em uma nova selfie inusitada neste domingo, 11. O artista fez uma foto conceitual ao registrar o seu reflexo nos óculos escuros de sua esposa, Suzana Gullo.

Na imagem, o artista surgiu sem camisa e exibindo o peitoral definido e o abdômen trincado enquanto usava uma toalha branca enrolada na cintura. Na legenda, ele se declarou para a esposa, que é a mãe dos seus três filhos.

"O rosto mais lindo que meus olhos já enxergaram na vida. E cada ano que passa, fica ainda mais lindo! Quando me vi em seus olhos, senti que tava completo e registrei. A gente se completa. Desde sempre e pra sempre. Te amo, Nena", disse ele. Em resposta, a esposa dele comentou: "Te amo cada dia mais meu amor, e SIM, para os invejosos de plantão , minha visão estava privilegiada e cheia de gratidão".

Marcos Mion faz nova tatuagem

O apresentador Marcos Mion decidiu fazer uma tatuagem para homenagear o seu filho mais velho, Romeo, que tem autismo. O papai coruja tatuou o símbolo do autismo, que é um quebra-cabeça colorido, em seu braço esquerdo.

“Faltava essa tatuagem. Autismo. Na pele. Pra sempre. Ao mundo que mudou meu mundo. E nada mais simbólico do que essa arte que mostra que o autismo virou minha essência, meu amor. Foi a mudança na minha vida que me guiou até onde estou. Obrigado Romeo, meu amor, porque ao virar meu mundo do avesso, você tava virando ele do jeito certo”, disse ele.

Se emocionou! Marcos Mion chora com música de Sandy

No comando do programa de televisão Caldeirão na Globo, Marcos Mion tem passado por fortes emoções! A mais recente aconteceu em dezembro, acompanhado de Sandy (39). Em uma apresentação, a cantora dedicou uma música ao filho Theo. A escolhida foi a canção Areia, composição produzida ao lado do marido e músico, Lucas Lima (40), e Mion caiu em lágrimas: “Que coisa mais linda! Estou muito emocionado”, declarou o apresentador.