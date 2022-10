Marcos Mion faz nova tatuagem e mostra o resultado

Marcos Mion faz tatuagem em homenagem ao autismo, já que o seu filho mais velho é autista: 'Pra sempre'

CARAS Digital Publicado em 23/10/2022, às 16h26

O apresentador Marcos Mion (43) fez uma nova tatuagem em seu braço. Neste domingo, 23, ele revelou que tatuou o símbolo do Autismo perto do pulso do seu braço esquerdo. O desenho em formato de uma peça de quebra-cabeça é uma homenagem para os autistas, já que seu filho mais velho, Romeo, é autista.

“Faltava essa tatuagem. Autismo. Na pele. Pra sempre. Ao mundo que mudou meu mundo. E nada mais simbólico do que essa arte que mostra que o autismo virou minha essência, meu amor. Foi a mudança na minha vida que me guiou até onde estou. Obrigado Romeo, meu amor, porque ao virar meu mundo do avesso, você tava virando ele do jeito certo”, disse ele.

Marcos Mion também é pai de Donatella e Stefano. Ele é casado com Suzana Gullo, que é a mãe dos seus três filhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Mion (@marcosmion)

Marcos Mion fala sobre sua fé

No Dia de Nossa Senhora Aparecida, Marcos Mion relembrou sua peregrinação até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida e falou sobre a sua fé.

"Dia Dela. Mãezinha. Nossa Senhora Aparecida. Não existe força maior que a fé. Você pode fisicamente atingir a maior força possível para um ser humano, mas um mínimo de fé te faz infinitamente mais forte. Quem vence as longas provas da vida é quem tem mais preparo psicológico. E, por mais que as pessoas determinadas não percebam, o que as torna focadas acima do normal é a fé", disse ele.

E completou: "A fé te envolve numa camada de super herói. A fé te leva para o sobre humano. Abre as portas do impossível. Minha fé em Maria Santíssima é inquebrável. A sinto próxima de mim sempre, guiando e me dando confiança. Protegendo e intercedendo como só uma mãe faz. Todos os dias agradeço à ela, todo sábado levo ela, não de forma figurada mas literalmente falando sobre ela, para casa de milhões de brasileiros e hoje, que é seu dia, me uno a milhões de brasileiros numa força que gera milagres: a crença e entrega à Nossa Senhora Aparecida".

