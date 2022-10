Marcos Mion chora ao falar de sua fé: 'Não existe força maior'

Marcos Mion comove os fãs ao exibir imagens de sua peregrinação até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida e aparece chorando: 'Minha fé é inquebrável'

O apresentador Marcos Mion (43) emocionou os seus fãs ao celebrar o Dia de Nossa Senhora Aparecida com um vídeo especial. Nesta quarta-feira, 12, ele relembrou as imagens da peregrinação que fez até o Santuário no interior de São Paulo para agradecer pelo seu contrato com a Globo e o comando do programa Caldeirão com Mion. Na época, ele caminhou por vários quilômetros para agradecer.

Na legenda do vídeo, o comunicador falou sobre a sua fé. "Dia Dela. Mãezinha. Nossa Senhora Aparecida. Não existe força maior que a fé. Você pode fisicamente atingir a maior força possível para um ser humano, mas um mínimo de fé te faz infinitamente mais forte. Quem vence as longas provas da vida é quem tem mais preparo psicológico. E, por mais que as pessoas determinadas não percebam, o que as torna focadas acima do normal é a fé", disse ele.

E completou: "A fé te envolve numa camada de super herói. A fé te leva para o sobre humano. Abre as portas do impossível. Minha fé em Maria Santíssima é inquebrável. A sinto próxima de mim sempre, guiando e me dando confiança. Protegendo e intercedendo como só uma mãe faz. Todos os dias agradeço à ela, todo sábado levo ela, não de forma figurada mas literalmente falando sobre ela, para casa de milhões de brasileiros e hoje, que é seu dia, me uno a milhões de brasileiros numa força que gera milagres: a crença e entrega à Nossa Senhora Aparecida".

