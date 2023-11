Make dos anos 2000 volta a ser tendência entre famosas: Veja dicas para aderir ao visual

Em entrevista à CARAS Brasil, Dani Cicarelli e Fluvia Lacerda falam sobre tendências dos anos 2000; Especialista elenca dicas para aderir ao visual

Modelos de sucesso, Daniella Cicarelli e Fluvia Lacerda foram duas das convidadas para o especial da Eudora na 56ª edição da SPFW, em novembro deste ano. Em entrevista à CARAS Brasil, as duas ressaltaram o papel da maquiagem e ainda elencaram suas tendências favoritas dos anos 2000. O beauty artist Lavoisier ainda separou dicas para quem quiser aderir ao visual.

"A moda e a maquiagem tem uma história, mas a maquiagem é a primeira coisa que te faz sentir poderosa", afirma Cicarelli, que iniciou a carreira próximo aos anos 2000 . "Se você fizer uma super maquiagem e um look básico, você vai se sentir [completa]. A maquiagem tem o poder de transformar."

A marca de maquiagem reuniu as grandes modelos dos anos 2000 para lançar o movimento Start With Make (comece com a maquiagem, em tradução livre para o português). Além de Cicarelli e Lacerda, Izabel Goulart, Pathy DeJesus e Fernanda Motta também estiveram no encontro inédito.

A ação juntou as modelos no hotel Tívoli Mofarrej, em São Paulo, para que elas pudessem se arrumar a partir da maquiagem, trazendo um novo olhar sob as tendências dos anos 2000 —cada vez mais em alta dentro e fora das passarelas.

Daniella Cicarelli ainda contou que a ação trouxe a oportunidade dela assistir aos desfiles da SPFW pela primeira vez. "Dessa vez, vi a moda de uma outra perspectiva, o que foi muito interessante", completou ela.

Lacerda ainda contou sua tendência favorita dos anos 2000 que está de volta. "Explorar o colorido, o batom vermelho é uma coisa que eu sempre usei e me identifico muito. Hoje estamos usando muito o colorido nos olhos, gosto muito de sair do mais do mesmo", acrescenta.

Abaixo, beauty artist e expert em maquiagem da Eudora, Lavoisier, dá dicas para seguir as tendências dos anos 2000 e encaixá-las nos dias de hoje, além de revelar quais movimentos podem chegar em 2024. Confira trechos editados da conversa.

A estética dos anos 2000 está voltando com tudo. Qual das tendências da época está sendo mais utilizada na maquiagem?

Os anos 2000 marcaram época e trouxeram muitas tendências de beleza. Na maquiagem, bocas coloridas, lábios laçados com contorno, pele mais sequinha e blush cremoso são os grandes destaques.

Quais as principais dicas para fazer uma maquiagem ligada aos anos 2000?

Abuse das cores nos olhos e lábios. Lápis preto dentro do olho e esfumado do lado de fora também veio para ficar e deve estar na lista de quem quiser reviver essa época.

O que não é tão legal ao fazer uma maquiagem inspirada na época?

Não gosto de colocar limites na maquiagem, ao longo da vida as pessoas encontram seus produtos e não abandonam mais. O mercado tem evoluído muito e, a cada lançamento, é possível acrescentar mais produtos com novas tecnologias e diferenciais.

Qual é a tendência dos anos 2000 queridinha das famosas no momento?

Além da boca laqueada, que conta com a sobreposição do batom e do gloss, diria que os olhos esfumados com lápis preto e contorno labial também estão em alta no mundo das celebridades.

Há alguma tendência que ainda não voltou, mas pode ser uma aposta para 2024?

A pele acetinada, marcada pelo efeito aveludado entre o glow e o matte, não vai sair do nosso radar tão cedo. Ela traz naturalidade para a pele no dia a dia e as pessoas estão cada vez mais buscando essa aparência saudável.