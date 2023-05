Ana Hikari dribla padrão de beleza em estreia no SPFW: 'Inclusão'

Ana Hikari desfilou no SPFW nesta sexta-feira (26); em entrevista à CARAS Brasil, a atriz revelou que sua relação com a moda é complexa

Ana Hikari (28) driblou o padrão de beleza em estreia no SPFW. A atriz desfilou pela LED nesta sexta-feira, 26. Em entrevista à CARAS Brasil, ela contou que sempre teve uma relação complexa com a moda, pois não se sentia bonita o suficiente para ser incluída neste universo, mas que hoje se sente mais confortável. "Inclusão maior", disparou ela.

"Eu sempre tive uma relação complexa com a moda, porque a grande verdade é que sempre me senti a margem desse universo. O padrão de beleza da moda por muito tempo fazia com que me sentisse excluída desse lugar. Não me sentia bonita o suficiente pra estar dentro desse universo. Ou sentia que só poderia entrar nele se eu fosse considerada 'exótica' e esse é um termo que me incomoda muito".

"Então, fui encontrando meu lugar na moda tentando construir algo transgressor. E felizmente hoje a moda está passando por uma inclusão maior de diversos corpos e me sinto mais confortável de me expressar através dela", completou Ana Hikari. Ela ainda disse que sempre vai na SPFW, mas é sua primeira vez desfilando. Então, ficou emocionada porque estar ali sempre pareceu um sonho distante.

Ela também falou sobre debater pautas relevantes socialmente na internet, além da luta contra o preconceito contra pessoas de origem asiática. "Acho super importante levantar essas questões sociais nas redes, porque eu acredito que a melhor maneira de combater a ignorância é com informação. Sei que muita gente ainda não tem consciência sobre muitas discussões raciais, mas é exatamente por isso que faço questão de levantar e questionar esses assuntos usando a visibilidade das minhas redes sociais", afirmou Ana.

RELAÇÃO NÃO-MONOGÂMICA COM CHEF URUGUAIO

Ana vive um namoro a distância com o cef uruguaio Facundo Connio. O relacionamento dos dois é não-monogâmico. "Eu sou uma pessoa muito independente e focada no trabalho, então, pra mim, tem funcionado muito ter esses momentos mais individuais e os encontros mais pontuais com ele. A gente se fala todo dia e ele me apoia muito em tudo que eu faço. E se julgaram mal a minha relação não monogâmica em algum momento nem fiquei sabendo (risos)", revelou a atriz.