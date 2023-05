Ex-BBB Hariany Almeida surge em desfile no SPFW: 'Deu match'

Em entrevista à CARAS, ex-BBB Hariany Almeida falou como foi voltar às passarelas em um desfile no SPFW

A ex-BBB Hariany Almeida (25) está em estado de plenitude desde que finalizou o desfile para a marca Mnisis nesta quinta-feira, 25, no São Paulo Fashion Week. Em declaração à CARAS Brasil, ela relembrou o início de sua carreira de modelo.

Segundo a famosa, estar no evento de moda, que é considerado o maior da América Latina, significou a concretização de um sonho antigo. " Eu tô vivendo um sonho, já vim em outras edições e agora veio aí ", risos.

"Conheci a marca através da minha stylist e gostei muito do conceito, é uma marca muito jovem, deu muito match comigo, usei no Coachella e veio o convite! Fiquei extremamente feliz!", disse a goiana, que é apaixonada pelo universo fashion.

Toda a preparação para o desfile fez Hary se teletransportar para quando ela iniciava no mundo da moda. "Eu já fui modelo, mas sempre para um lado mais comercial, completamente diferente, e agora tô revivendo essa paixão que quero dar continuidade por muitas edições", contou ela, que vestiu um look da coleção Vazio.

Hariany Almeida no início da carreira de modelo (Foto: Arquivo pessoal)

EX-BBBS INVADIRAM SPFW

Nesta quarta-feira, 24, alguns ex-participantes da 23ª edição do Big Brother Brasil desfilaram na SPFW pela grife Isaac Silva, que teve sua passarela montada na Ocupação 9 de Julho, prédio ocupado pelo MSTC, o Movimento dos Sem Teto do Centro na região da Bela Vista. Fred Nicácio, Gabriel Santana e Tina Calamba brilharam durante o evento.

Participantes de outras edições do programa também estiveram presentes nos bastidores da semana de moda em São Paulo. O professor João LuizPedrosa, que participou do BBB 21, prestigiou o desfile da grife Isaac Silva e foi fotografado nos bastidores. Além dele, a ex-participante do BBB 21Thais Braz compareceu ao desfile da grife Igor Dadona.