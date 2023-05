Filipe Maia ganha 'coroação' em estreia no SPFW: 'Sonho distante'

Filipe Maia produz conteúdos para a internet; o modelo estreou na SPFW e revelou à CARAS Brasil como recebeu o convite para o evento

Filipe Maia teve sua estreia no SPFW e ganhou uma 'coroação' ao ter uma peça feita especialmente para ele. O modelo desfilou nesta sexta-feira (26) para a DND DENDEZEIRO, e contou em entrevista à CARAS Brasil que um dos criadores da marca passou uma madrugada produzindo um boné para ele. "Sonho distante", disparou ele.

"Colocou um boné na minha cabeça e disse que fez especialmente para mim, pensando em colocá-lo na minha cabeça. Até registraram esse momento de eu sendo 'coroado'. Me senti muito importante quando teve uma peça do figurino feita para mim", afirmou Filipe Maia, emocionado.

O modelo desfilou na segunda-feira (22), quando aconteceu a abertura do evento e ele foi convidado para participar por João Pimenta. A marca do estilista está comemorando 20 anos e desfilou no Theatro Municipal de São Paulo. "Eu já tinha conversado com ele [João Pimenta], elogiado o trabalho dele. Em uma conversa ele me convidou [...] O convite veio pelo próprio criador da marca, foi uma honra, como começar pelo pé direito!".

NOVO PROJETO NA INTERNET

Filipe Maia é produtor de conteúdos para a internet, mas sempre sonhou em ser modelo e também estudou atuação. Ele e a atual noiva, Gabriella Smith, começaram a criar conteúdos voltados para o humor, mas hoje produzem conteúdos sobre a rotina da família com os dois filhos. Ele contou que tem um novo projeto voltado para a representatividade sobre o homem preto e o cabelo crespo.

"Quando eu era criança não tinha referência de homem preto com cabelo black power. Homem preto tinha que ser careca. Não tinha produto de beleza para cabelo crespo, não tinha uma pessoa preta de cabelo black power na televisão. Ninguém nunca viu como está o tamanho do meu cabelo, ele está guardadinho aqui nas minhas tranças", disparou ele.

"Vou compartilhar meu cronograma capilar, como cuido. Já alisei meu cabelo porque me sentia excluído, não tinha autoestima. Desde que trancei meu cabelo, tiro por dois dias, fico sem aparecer e volto com outra trança. Ninguém nunca viu meu cabelo. Então vou conversar com eles sobre isso", concluiu o modelo.

Filipe Maia compartilhou sua rotina na estreia da SPFW: