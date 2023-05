Ex-Chiquititas, Giovanna Grigio rouba a cena ao desfilar com os seios à mostra

Giovanna Grigio rouba a cena com vestido vazado; ela foi uma das estrelas do SPFW nesta sexta, 26

Ex-protagonista de Chiquititas, a atriz Giovanna Grigio desfilou nesta sexta-feira, 26, no SPFW com um look bem ousado. A estrela foi uma das estrelas do desfile da Mnisis, grife que escolheu a atriz como uma de suas caras.

A bela surgiu com um vestido todo vazado e transparente. Com os seios à mostra e uma maquiagem estilosa, ela pisou forte na passarela e roubou a cena. A atriz está com 25 anos.

Nos últimos tempos, ela fez vários papeis de destaque na Globo, incluindo as novelas Êta Mundo Bom e Malhação: Viva a Diferença. Ela tem construído uma carreira sólida com a ajuda dos seus milhões de fãs.

Recentemente, ela esteve no projeto CARAS Amazônia. Nas redes sociais, ela compartilhou detalhes dos bastidores dos conteúdos que serão veículados pela marca. "Eu vi duas estrelas cadentes, nunca tinha visto. Fiz muitos pedidos, bem mais que dois. O céu estrelado é bizarro, incrível",contou ela. Ao lado da atriz, estiveram nomes como Christiane Torloni, Mateus Solano, Mari Gonzalez, e as influenciadoras Bia Ben e Ademara Barros.

Veja:

GIOVANNA GRIGIO COME LARVA DURANTE ESPECIAL CARAS AMAZÔNIA

A atriz se aventurou durante o especial CARAS Amazônia. A atriz revelou que viveu algumas experiências inusitadas no local, como comer coisas diferentes. Ela ainda disse que gosta de ter diferentes vivências culinárias e prova de tudo. "Larva", declarou a artista.

A atriz contou que já imaginou que comeria larva por ter morado no México e comido gafanhoto no país. Entretanto, na Amazônia a experiência foi diferente, já que tirou o animal na hora da natureza e provou. "Comi a larva, que foi bem legal porque a gente tirou na hora da natureza. Eu gosto das experiências sensoriais culinárias, eu gosto de comer! Eu sou assim na viagem, sou a pessoa que come de tudo!", afirmou ela.