Giovanna Grigio fala sobre visita a Amazônia: 'Energia incrível'

A atriz Giovanna Grigio foi uma das celebridades que participou do especial CARAS Amazônia

A atriz Giovanna Grigio (25) celebrou a passagem pelo especial CARAS Amazônia. Em uma verdadeira imersão pelo tesouro nacional, a artista diz ter realizado o desejo de conhecer a floresta, além de ter sentido a "energia incrível" do local, e também aprofundado seu contato com a natureza e a preservação do ambiente.

"Eu vi duas estrelas cadentes, nunca tinha visto. Fiz muitos pedidos, bem mais que dois. O céu estrelado é bizarro, incrível", conta Giovanna Grigio , em entrevista feita durante o evento. Ao lado dela no evento, estiveram nomes como Christiane Torloni, Mateus Solano, Mari Gonzalez, e as influenciadoras Bia Ben e Ademara Barros.

Para a artista, a estadia fez total diferença no tempo em que desfrutou da Floresta Amazônica. "O hotel foi essencial na nossa imersão, na nossa experiência. Tem a sustentabilidade e também a questão de estarmos desconectados", conta ela, que ainda celebrou os passeios que fez. "Parece que eu passei meses aqui de tão profundo que foi."

A atriz realmente passou os dias desconectada das redes e da web, ficando distante do celular e das publicações. Sua última postagem foi feita há cerca de uma semana, no Instagram, em que ela compartilhou registros do casamento da amiga Isabella Scherer (27), atriz de Malhação - Viva a Diferença, e do fotógrafo Rodrigo Calazans (39).

GIOVANNA GRIGIO COME LARVA DURANTE ESPECIAL CARAS AMAZÔNIA

A atrizse aventurou durante o especial CARAS Amazônia. A atriz revelou que viveu algumas experiências inusitadas no local, como comer coisas diferentes. Ela ainda disse que gosta de ter diferentes vivências culinárias e prova de tudo. "Larva", declarou a artista.

A atriz contou que já imaginou que comeria larva por ter morado no México e comido gafanhoto no país. Entretanto, na Amazônia a experiência foi diferente, já que tirou o animal na hora da natureza e provou. "Comi a larva, que foi bem legal porque a gente tirou na hora da natureza. Eu gosto das experiências sensoriais culinárias, eu gosto de comer! Eu sou assim na viagem, sou a pessoa que come de tudo!", afirmou ela.

Após comer o animal, Giovanna ainda disse que estava gostoso e aprovado. "Todos os passeios de barco foram sensacionais. Eu poderia passar o dia inteiro no barco, porque o rio tem um espelho d'água que é a coisa mais linda que já vi na minha vida, poderia olhar aquilo para sempre. Parece que estamos passando de barco em cima do céu", disse a artista.