Giovanna Grigio revela experiência inusitada na Amazônia: 'Larva'

Giovanna Grigio viveu aventuras durante o CARAS Amazônia; em entrevista à CARAS, ela contou que morou no México e comeu gafanhoto no país

Giovanna Grigio (25) se aventurou durante o especial CARAS Amazônia. A atriz revelou que viveu algumas experiências inusitadas no local, como comer coisas diferentes. Ela ainda disse que gosta de ter diferentes vivências culinárias e prova de tudo. "Larva", declarou a artista à CARAS.

A atriz contou que já imaginou que comeria larva pois ter morado no México e comido gafanhoto no país. Entretanto, na Amazônia a experiência foi diferente, já que tirou o animal na hora da natureza e provou. "Comi a larva, que foi bem legal porque a gente tirou na hora da natureza. Eu gosto das experiências sensoriais culinárias, eu gosto de comer! Eu sou assim na viagem, sou a pessoa que come de tudo!", afirmou ela.

Após comer o animal, Giovanna ainda disse que estava gostoso e aprovado. "Todos os passeios de barco foram sensacionais. Eu poderia passar o dia inteiro no barco, porque o rio tem um espelho d'água que é a coisa mais linda que já vi na minha vida, poderia olhar aquilo para sempre. Parece que estamos passando de barco em cima do céu", disse a artista.

Além disso, Giovanna Grigio também disse ter ficado admirada ao ver duas estrelas cadentes, pois nunca tinha visto antes. "Nossa, eu fiz muitos pedidos! Bem mais do que dois! Céu estrelado é bizarro! É incrível!", disparou.

GIOVANNA GRIGIO DESEJAVA VISITAR A AMAZÔNIA

"Sempre quis [visitar a Amazônia], desde quando estudava na escola. Via o quão imenso é e como é importante para a natureza e o para o nosso país. Me senti muito positivamente surpreendida, é uma experiência absurdamente alucinante. De todos os lugares que eu já visitei, a Amazônia foi a que mais mexeu com tudo dentro de mim", contou ela.

Ela também declarou que sente que precisa estar envolvida com a preservação do local. "Existe dentro de mim um ar de me envolver mais com a preservação da Amazônia, mas ver pessoalmente faz a gente entender realmente. É muito difícil de explicar em palavras o que é estar aqui. É um sentimento muito forte, ver a imensidão dessa natureza e saber que está em perigo constante".