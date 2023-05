Giovanna Grigio faz alerta sobre perigo na Amazônia: 'Precisam de proteção'

A atriz Giovanna Grigio foi uma das celebridades que participou do especial CARAS Amazônia

Ao lado de um time estrelado, a atriz Giovanna Grigio (25) passou por uma verdadeira imersão com a CARAS Amazônia. A artista nunca havia visitado a floresta e contou que a viagem mudou sua percepção de vida e também sua visão para com o tesouro nacional e passou a entender melhor como a natureza e povos que ali vivem "precisam de proteção".

"Existe dentro de mim um ar de me envolver mais com a preservação da Amazônia, mas ver pessoalmente faz a gente entender realmente. É muito difícil de explicar em palavras o que é estar aqui", começou Giovanna Grigio , em entrevista à CARAS durante o evento. "É um sentimento muito forte, ver a imensidão dessa natureza e saber que está em perigo constante."

A artista, que fez sucesso como Mili em Chiquititas (SBT) e Samantha em Malhação - Viva a Diferença (Globo), ainda contou que sempre teve vontade de conhecer a Amazônia, mas que ainda não tinha tido a oportunidade para fazer a viagem. Ao lado dela estiveram nomes como Christiane Torloni, Mateus Solano, Mari Gonzalez, Bia Ben e Ademara Barros.

"Sempre quis [visitar a Amazônia], desde quando estudava na escola. Via o quão imenso é e como é importante para a natureza e o para o nosso país. Me senti muito positivamente surpreendida, é uma experiência absurdamente alucinante. De todos os lugares que eu já visitei, a Amazônia foi a que mais mexeu com tudo dentro de mim", completou a artista.

Ela ainda celebrou a oportunidade de fazer uma verdadeira imersão no evento, ficando distante do celular e das redes sociais. Sua última publicação foi feita há cerca de uma semana no Instagram, em que ela compartilhou registros do casamento da amiga Isabella Scherer (27) e do fotógrafo Rodrigo Calazans (39).

