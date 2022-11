Maisa Silva ultrapassa limites da beleza ao aparecer com look preto luxuoso

A atriz Maisa Silva recebeu elogios ao compartilhar seu look luxuoso em uma série de fotos nas suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 19h54

Nesta quinta-feira, 10, Maisa Silva (20) deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma série de fotos mostrando seu look em seu Instagram.

A atriz vestindo um look all-black luxuoso composto por uma jaqueta de uma marca de grife, blusa preta e shorts com uma meia calça. Em contraste com o look, Maisa estava com as unhas coloridas.

Para legendar o carrossel composto por quatro fotos, a artista parafraseou um verso da música “Vigilante Shit” do novo álbum da cantora Taylor Swift (32), o “Midnights”.

Os fãs da estrela da série “De Volta Aos 15” adoraram as fotos e fizeram chover elogios nos comentários! “Maravilhosa”, escreveu uma seguidora. E outro fã comentou: “Olha que gata”.

Selfies!

Em outras selfies recentes, Maisa revelou o look escolhido para participar do Teleton 2022 e esbanjou estilo.

Nas fotos tiradas em um carro, a atriz apareceu com um sobretudo preto de uma marca de grife com botões dourados.