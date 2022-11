Em novas selfies, Maisa Silva esbanja beleza e exibe look luxuoso

LOOK DE MILHÕES!

A atriz Maisa Silva mostrou nas redes sociais sobretudo de grife que escolheu para participar do Teleton

CARAS Digital Publicado em 06/11/2022, às 16h14

Na madrugada deste domingo, 6, Maisa Silva (20) participou da edição de 2022 do Teleton. Para o evento, a atriz vesti um look pra lá de luxuoso!

Maisa apareceu com um sobretudo de grife preto com botões dourados. Por baixo da peça, a jovem vestia a camiseta do evento beneficente.

Ainda neste domingo, a estrela da série “De Volta Aos 15” tirou algumas selfies no carro onde apareceu toda produzida e fazendo carão.

“oi Ma, manda foto de agora”, escreveu a artista na legenda da postagem composta por quatro selfies publicada em seu Instagram.

Nos comentários, a atriz Larissa Manoela (21) exaltou a beleza da amiga: “Já pensou abrir a câmera frontal e ser assim?”. E Maisa respondeu: “Você é perfeita”. E a noiva de Luan Santana, Izabela Cunha também elogiou: “Gata”.

Os fãs da celebridade adoraram as fotos e fizeram chover elogios nos comentários! “Tá cada dia mais linda”, comentou um seguidor. E outra fã escreveu: “Simplesmente perfeita”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

TBT!

Nesta semana, Maisa encheu a web de fofura ao postar um TBT de quando era criança, no Teleton há 13 anos.

"#TBT de hoje vai pro meu primeiro @teletonoficial ! A Mini +A de 13 anos atrás já sabia da importância de doar e contribuir com a @aacdoficial", escreveu na legenda do flashback.