Maisa publica tbt fofura dos tempos de criança e causa gargalhadas

Maisa relembrou seu primeiro 'Teleton' em que quase tropeçou no palco

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 14h21

A apresentadora Maisa Silva (19) melhorou o 'sextou' dos seguidores com um vídeo fofíssimo de quando era criança e trabalhava no SBT.

No palco do Teleton pela primeira vez, a pequena, de mais ou menos seis anos, correu para abraçar o apresentador e quase tropeçou no meio do caminho. Sempre com as peripécias e cachinhos, ela usava seu comum look estilo boneca com vestido rodado e sapatinhos delicados.

"#TBT de hoje vai pro meu primeiro @teletonoficial ! A Mini +A de 13 anos atrás já sabia da importância de doar e contribuir com a @aacdoficial", escreveu na legenda do flashback.

Nos comentários, os fãs se derreteram com a pequena levada. "Ícone desde sempre, anotado", escreveu um seguidor. "Meu querido ela é maravilhosa, o tanto que amava assistir bom dia e cia com ela e o tanto que eu ligava pra ver se eu ganhava um vídeo game , kkkkkkkkkk amooooo", comentou uma nostalgica.

Confira o vídeo de Maisa criança: