Maisa Silva entrega beleza em look vermelho transparente para noite com amigos

A atriz Maisa Silva esbanjou beleza ao aparecer em look vermelho transparente par curtir noitada com os amigos

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 18h15

Nesta sexta-feira, 28, Maisa Silva (20) causou comoção nas redes sociais ao posar para fotos esbanjando beleza com look estiloso.

A atriz saiu com um grupo de amigos e escolheu um look belíssimo para curtir a noite. A protagonista da série “De Volta Aos 15” vestia uma blusa vermelha transparente por cima de um sutiã roxo. A jovem ainda usava uma calça vermelha que caiu muito bem com o look compartilhado em seu Instagram.

Na legenda da publicação composta por quatro fotos, a influenciadora revelou para onde o grupo de amigos, que incluía a atriz Klara Castanho e o artista João Guilherme (20), estava indo: “karaokê”.

Klara, que atua na série da Netflix ao lado de Maisa, elogiou a amiga nos comentários: “Belíssima”. E o ex-namorado de Jade Picon (21), João Guilherme fez uma piada interna sobre a noite de cantoria com os amigos: “ ‘bota Rosalía’”.

Os fãs da atriz adoraram as fotos e exaltaram sua beleza nos comentários! “DEUSA”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “A mais linda”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Halloween!

Recentemente, Maisa surpreendeu seus fãs ao surgir esbanjando beleza fantasiada para uma festa de Halloween.

A estrela apareceu poderosa com um look inspirado na personagem Mia Wallace, do filme Pulp Fiction. No seu modelito, a estrela apostou em um sutiã preto de renda, camisa branca, batom vermelho e peruca de cabelo curto.