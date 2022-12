Maisa Silva exibe corpo escultural ao compartilhar TBT de viagem as Maldivas

A atriz Maisa Silva esbanjou beleza ao compartilhar em suas redes sociais um TBT de sua viagem as Ilhas Maldivas

Nesta quinta-feira, 15, Maisa Silva (20) compartilhou em seu Instagram um TBT repleto de beleza e estilo!

A atriz apareceu em um cenário paradisíaco nas Ilhas Maldivas e vestindo um estiloso conjunto monocromático em uma série de fotos.

A estrela da série “De Volta aos 15” usava um cropped e um short verdes. Nos ombros da estrela, as marquinhas de biquíni ficavam evidentes.

“#Tbt de onde eu queria estar”, escreveu a artista na legenda da publicação, que complementou a frase com um emoji da bandeira das Maldivas.

Os fãs da celebridade adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Linda”, elogiou uma seguidora. E outro fã comentou: “É muito gata”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Brilhante!

Nesta última quarta-feira, 14, Maisa deixou seus fãs babando ao compartilhar seu look para ir ao show do cantor Harry Styles em São Paulo.

A atriz surgiu usando uma blusa luxuosa repleta de brilhantes que caiu muito bem com um vestido preto básico por cima. A famosa, que surgiu com as pernas à mostra, ainda completou o look com uma jaqueta e longas botas, também pretas.