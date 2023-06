Maisa Silva escandaliza com pernões à mostra em vestido micro: "Socorro"

CRESCEU! Maisa Silva mostra seu lado mulherão e ostenta pernões de fora em vestido micro

Na noite da última quinta-feira, 29, a apresentadora Maisa Silva causou alvoroço entre os seus seguidores ao compartilhar nas redes sociais um vídeo para relembar o look poderoso que usou em sua festa de aniversário de 21 anos.

Em sua conta no Instagram, Maisa entrou no clima de #TBT e resgatou os registros da produção de milhões escolhida para o evento especial. "Quem me segue no tik tok sabe que eu avisei que postaria esse video kkkkk é pra fingir surpresa!", escreveu ela na legenda da postagem.

Toda produzida, a comunicadora esbanjou charme e mostrou que está um mulherão, ao posar em diversos ângulos com um vestido prateado com recortes estratégicos no decote e na cintura. O modelito curtinho realçou as curvas impecáveis do corpaço dela e sua beleza.

Nos comentários, os fãs babaram pelo visual da famosa. "Perfeita",disse Romana Novais. "A maisa é so um ano mais nova que eu, e ainda acho que a mana é aquela menininha que eu via na tv e achava a coisa mais fofa (sendo que eu era criança também)", comentou outra, surpresa com o crescimento da jovem. Já João Guilherme ressaltou: "Perfeita ma".

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MAISA SILVA:

FUNDO DO BAÚ! SuperNanny revela segredo de Maisa Silva

Há poucas semanas, Cris Poli reapareceu nas telinhas do SBT, em entrevista especial ao Fofocalizando, para contar um momento icônico que vivenciou quando estava à frente do reality show educativo, SuperNanny, que foi ao ar entre 2006 a 2014 na emissora.

Durante o bate-papo, SuperNanny relembrou uma visita muito especial que fez na casa de Maisa Silva. Na época, com apenas sete anos de idade, seus pais Gislaine e Celso solicitaram a ajuda da educadora para que a pequena abandonasse de uma vez por todas a mamadeira, já que ela estava bem crescidinha.

"Então, a Maisinha eu tive a oportunidade de conversar com ele e com os pais numa época que os pais dela estavam precisando de um pouquinho de ajuda. Eu entrei lá num momento que ela estava usando mamadeira", iníciou ela. "Aí conversando com ela, ela largou a mamadeira. E o legal é que, agora adulta, ela falou que fez isso [largar a mamadeira] para me agradar e que quando eu fui embora, ela pegou a mamadeira de novo", revelou.