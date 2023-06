Maisa Silva surge em fotos com João Gomes após cantor revelar que será pai

A atriz Maisa Silva posou para fotos ao lado do amigo João Gomes após o cantor revelar que aguarda o primeiro filho com a namorada

Neste domingo, 25, Maisa Silva surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um encontro com um amigo. A atriz curtiu seu final de semana em uma festa junina na cidade de Gravatá, em Pernambuco.

Entre as diversas atrações do arraial, estava o cantor João Gomes, que é amigo de Maisa. Além de curtir o show do amigo, a atriz foi ao camarim do artista. Acompanhada de sua amiga Julia Rabelo, Maisa surgiu ao lado de João e da namorada Ary Mirelle.

A apresentadora ainda divertiu seus seguidores ao posar para uma foto com João e namorada, que estão esperando o primeiro filho. Maisa, Julia e Ary surgiram tocando na barriga do cantor, como se fosse ele que estivesse grávido.

A influenciadora e parceira do cantor, Ary compartilhou a foto em suas redes sociais e brincou: “O neném trocou de barriga”. Já João escreveu “Grávidos”, ao republicar a foto.

Na semana passada, Ary deu detalhes em uma entrevista sobre quando percebeu que estava grávida e ainda comentou sobre seu relacionamento com João. “Estava dormindo e com muita fome, já sentindo o corpo mudar. No dia 5 [de junho] senti uma dor de cabeça forte. Minha amiga disse para fazer o teste, e vi que minha menstruação estava atrasada há 3 dias. Fiz quatro vezes o teste, mas só caiu a ficha escutando o batimento do coraçãozinho”, disse ela à coluna do jornalista Leo Dias.

“Não estamos morando juntos, estamos construindo. A gente conversa sobre casamento, devemos noivar antes e casar logo”, disse sobre o relacionamento com o dono do hit “Dengo”.

Reprodução: Instagram

TBT!

Recentemente, Maisa encantou seus seguidores ao compartilhar em suas redes sociais um TBT de uma viagem especial. A estrela da série “De Volta Aos 15” surgiu em um parque de diversões em Orlando.

“TBT com fotos não postadas da Universal Studios Orlando. Já estou com saudades”, escreveu a apresentadora do evento TUDUM da plataforma de streaming Netflix, que vestia com uma blusa preta com estampa amarela, calça verde brilhante e tênis branco nas fotos inéditas.