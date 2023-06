Maisa Silva encanta seguidores com TBT de viagem a parque de diversões: “Espetáculo”

A atriz Maisa Silva deixou seus seguidores encantados ao compartilhar uma série de fotos inéditas de viagem a um parque de diversões

Nesta quinta-feira, 23, Maisa Silva deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos inéditas. Os cliques faziam parte de um TBT de uma viagem postado pela atriz.

A artista surgiu esbanjando beleza e estilo no TBT de sua ida aos parques da Universal Studios com uma blusa preta com estampa amarela. Maisa ainda usava uma calça verde brilhante e tênis branco. A apresentadora ainda levava uma pequena bolsa azul.

“TBT com fotos não postadas da Universal Studios Orlando. Já estou com saudades”, escreveu a apresentadora do evento TUDUM da plataforma de streaming Netflix.

Os seguidores da estrela da série “De Volta Aos 15” adoraram o TBT e rasgaram elogios nos comentários! “Linda”, escreveu uma fã. E outro seguidor ainda elogiou: “Espetáculo”. Um admirador ainda declarou: “Esplêndida”.

“Linda, maravilhosa”, comentou uma fã. E um seguidor ainda reagiu às fotos dizendo: “Linda, prima”. E uma página de fãs de Maisa ainda escreveu: “Amo esses TBT”.

Recentemente, Maisa deu um show de elegância e recebeu uma chuva de elogios dos fãs ao mostrar seu look do dia. A atriz apostou na beleza ao eleger um look todo jeans para os ensaios do evento global da Netflix que recebeu diversos famosos em São Paulo.

A estrela surgiu com um conjunto composto por jaqueta e calça. As peças ainda possuíam estampa brilhante com carinhas felizes prateadas. A musa ainda completou o look com sapatos de salto alto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Negou!

Recentemente, Maisa teve de vir a público negar rumores de um suposto affair. O jornalista Léo Dias afirmou em suas redes sociais que a atriz estaria tendo um affair com o jogador da seleção brasileiro Rodrygo Goes.

“Inclusive, eu li que eu estava quase NAMORANDO. Queria muito saber de onde tiram isso e saem falando sem poder provar KKKKK A prima segue cheia de amigos e um total de 0 namorados”, escreveu a musa em suas redes sociais.