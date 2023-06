Maisa Silva esbanja elegância ao surgir com look jeans: “Maravilhosa”

A atriz Maisa Silva surgiu esbanjando beleza e elegância ao posar para fotos com look jeans durante ensaio de evento

Nesta quinta-feira, 15, Maisa Silva deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram fotos de um look estiloso. A atriz posou para as fotos durante um ensaio para um evento da plataforma de streaming Netflix.

A estrela da série “De Volta Aos 15” surgiu com um conjunto todo jeans composto por jaqueta e calça. As peças ainda possuíam estampa brilhante com carinhas felizes prateadas. A musa ainda completou o look com sapatos de salto alto.

“Confortável e sorridente. Primeiro dia de ensaio para o Tudum [evento da Netflix] com surpresas que vocês vão amar”, escreveu a apresentadora na legenda da postagem contendo quatro fotos.

Nos comentários, a influenciadora Franciny Ehlke comentou: “AMEI”. E a filha da jornalista Sandra Annenberg, Elisa Annenberg-Paglia ainda elogiou: “Você é muito linda”.

Os seguidores de Maisa também amaram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Que conjunto mais lindo”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “Por que tão linda?”. E outro admirador ainda disse: “Muito linda, gata, maravilhosa e perfeita, né?”.

“Impecável”, elogiou um fã. E outra seguidora ainda reagiu às fotos dizendo: “Diva”. E outra admiradora ainda notou: “E esse cabelão?”.

Recentemente, Maisa esbanjou beleza e estilo ao mostrar seu look para comparecer a um show da cantora Ludmilla em São Paulo. A apresentadora surgiu estilosa e elegante com uma blusa preta por baixo de uma jaqueta brilhante prateada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

No Brasil!

E o evento da Netflix apresentado por Maisa irá receber diversos atros da Netflix, alguns destes que já estão em solo brasileiro. O ator Benedict Wong, famoso por interpretar o personagem Wong em filmes do universo da Marvel, desembarcou em São Paulo nesta quarta-feira, 14.

O ator esbanjou simpatia ao posar para fotos com fãs e acenou para os paparazzis que estavam o esperando no aeroporto de Guarulhos. O astro surgiu discreto e confortável usando boné e bermuda verdes.