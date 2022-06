Maiara surge de conjuntinho xadrez e deixa Fernando Zor babando: ''Que saudade, não tá fácil''

Cantor Fernando Zor se derrete por Maiara em publicação e fala sobre saudade da noiva

A irmã e dupla de Maraisa (34), Maiara (34), usou suas redes sociais para mostrar o look escolhido para mais um dia de trabalho!

Já na madrugada desta quinta-feira, 23, a artista compartilhou registros em que aparece dentro do avião, esbanjando estilo com visual caipira bem moderno para apresentação na Bahia.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a gata apostou no carão e exibiu o conjuntinho xadrez de saia curtinha, blusa e blazer coloridos. Ela completou o visual com cabelos cacheados e botas pretas de cano alto. No último clique, Maiara posou quase dando um selinho em sua gêmea.

Nos comentários, o sertanejo Fernando Zor (38) se derreteu pela noiva: "Fica me provocando, Maiara, fica!", brincou a dupla de Sorocaba. "Vem", respondeu ela.

Zor também lamentou a distância da amada: "Que saudade. Tá fácil não. Essa semana nossa logística não vai bater, não sei se vou aguentar", declarou ele, que ainda disse: "Face time não é a mesma coisa, amor".

Vale ressaltar que os dois estão juntos desde 2019, entre muitas idas e vindas. Os famosos ficaram noivos em uma viagem em fevereiro do ano passado, mas terminaram em dezembro. Maiara e Fernando reataram em abril desse ano.

Maiara curte jantar romântico com Fernando e se declara

Maiara e Fernando Zor comemoraram o Dia dos Namorados atrasado! A sertaneja recebeu uma surpresa romântica do noivo em comemoração à data especial, com direito a cama com pétalas de rosas, buquê de flores, um presente de luxo e jantar romântico. "Comemorando o dia dos namorados atrasado com meu noivo... Obrigada por ter preparado com tanto carinho esse dia com várias surpresas incríveis... Você enche meu coração de alegria, amor e paz... Obrigada por me fazer feliz... Quero viver todos os dias da minha vida ao seu lado... Te amo! Feliz dia dos namorados!", declarou a famosa.

