Maiara curte jantar romântico com Fernando Zor e se declara: ''Obrigada por me fazer feliz''

Comemorando o 'Dia dos Namorados', Fernando Zor e Maiara comemoram a data com jantar romântico e a cantora se derreteu na web

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 07h18

O casal Maiara (34) e Fernando Zor (38) comemoraram o Dia dos Namorados atrasado!

Na segunda-feira, 13, a sertaneja recebeu uma surpresa romântica do noivo em comemoração à data especial.

Nos Stories de seu Instagram, a dupla de Sorocaba (41) preparou uma cama para a irmã de Maraisa (34), com direiro a pétalas de rosas, buquê de flores e um presente de luxo, uma bolsa da grife Louis Vuitton.

Em seu feed no Instagram, Maiara compartilhou um clique em que aparece ao lado do amado e fez uma linda declaração.

"Comemorando o dia dos namorados atrasado com meu noivo... Obrigada por ter preparado com tanto carinho esse dia com várias surpresas incríveis... Você enche meu coração de alegria, amor e paz... Obrigada por me fazer feliz... Quero viver todos os dias da minha vida ao seu lado... Te amo! Feliz dia dos namorados!", disse a cantora.

Fernando também publicou o registro e escreveu: "Parece que esperei uns cem anos. Mas eu esperaria mais um milhão só pra estar aqui nesse momento com você”. Te amo".

Vale ressaltar que os dois estão juntos desde 2019, mas tiveram algumas idas e vindas. Eles reataram há poucos meses e vão casar.

Confira a declaração de Maiara para Fernando Zor:

