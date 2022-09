Maiara exibe corpão ao apostar em look justinho e decotado para show: ''Beleza de milhões''

Cantora Maiara surge de vestido azul curtinho e colado ao corpo para show com Maraisa e arranca elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 07h54

A cantora Maiara (34) recebeu chuva de elogios dos fãs ao compartilhar o look escolhido para cumprir agenda de shows ao lado da irmã, Maraisa (34)!

Para apresentação em Astorga, no Paraná, a sertaneja arrasou ao eleger um vestidinho azul brilhante, bem justinho ao corpo, deixando suas pernas torneadas à mostra.

Na madrugada desta quinta-feira, 08, em seu feed no Instagram, ela compartilhou uma sequência de registros em que aparece mostrando a produção impecável para show. Com os cabelos presos em coque, Maiara completou o visual com sapato de salto e acessórios prateados e uma maquiagem leve.

"Se a felicidade é possível, não pode ser capturada nem mantida. Apenas sentida, como a liquidez de qualquer onda". Pra cima Astorga PR", escreveu Maiara ao legendar a postagem.

Os internautas exaltaram a beleza da gata nos comentários. "Maravilhosaaaa", "Que gataaa", "Afffff que perfeição", "Se de amarelo já deu um show ontem; de azul hoje Cê quebrou a banca !!!!", "BELEZA DE MILHÕES! Maravilhosa demais!!!", "Poderosa", disseram.

Maiara de vestidinho azul para show com a irmã, Maraisa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Maraisa recorda história da infância com Maiara, que se declara

Recentemente, Maiara e Maraisa emocionaram os seguidores ao usar as redes sociais para trocar declarações! Maiara compartilhou uma história que a irmã contou recentemente em sua conta no Twitter de quando as duas ainda eram bebês. "Eu me lembro de quando nós éramos bebês de colo ainda, minha mãe nos deixava sozinhas enquanto ia buscar algo, e como estávamos dentro do berço, a Maiara conversava e passava a mão no meu rosto, no meu queixo, boca, querendo que eu respondesse e eu sempre fui na minha... E é isso até hoje... Quando estou com a energia baixa, cansada, eu me deito na cama dela e ela fica conversando da mesma forma e eu sóóó ouvindo. Saio do quarto energizada e com a melhor sensação do mundo", disse a sertaneja.

Ao compartilhar a lembrança, Maiara ressaltou a cumplicidade das duas: "Amo você, minha irmã! Conte comigo sempre... Tens aqui uma eterna apaixonada por sua pessoa... Que honra que Deus me concedeu! Você nunca vai saber o que é estar sozinha", declarou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!