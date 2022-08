Maraisa relembra história da infância com Maiara, que declara: ''Você nunca vai estar sozinha''

Cantora Maraisa conta história de quando era bebê com a irmã Maiara e as duas trocam declarações nas redes sociais

A dupla Maiara (34) e Maraisa (34) emocionou os seguidores ao usar as redes sociais para trocar declarações na madrugada desta quarta-feira, 31!

Em seu perfil no Instagram, Maiara compartilhou uma história que a irmã contou recentemente em sua conta no Twitter de quando as duas ainda eram bebês.

Maraisa, que garante que sempre foi mais reservada e "na dela", recordou quando ainda eram crianças de colo e conversaram no berço.

"Eu me lembro de quando nós éramos bebês de colo ainda, minha mãe nos deixava sozinhas enquanto ia buscar algo, e como estávamos dentro do berço, a Maiara conversava e passava a mão no meu rosto, no meu queixo, boca, querendo que eu respondesse e eu sempre fui na minha...", começou escrevendo Maraisa.

"E é isso até hoje... Quando estou com a energia baixa, cansada, eu me deito na cama dela e ela fica conversando da mesma forma e eu sóóó ouvindo. Saio do quarto energizada e com a melhor sensação do mundo", disse ainda a sertaneja.

Ao compartilhar a lembrança, Maiara ressaltou a cumplicidade das duas: "Amo você, minha irmã! Conte comigo sempre... Tens aqui uma eterna apaixonada por sua pessoa... Que honra que Deus me concedeu! Você nunca vai saber o que é estar sozinha", disse ela.

"Eu morro de amor", "O amor de vocês é lindo", "É uma união tão linda", "O amor de vocês é a coisa mais linda desse mundo!!", "Aí meu Deus quanta fofura", "Vocês deixam a gente cada vez mais orgulhosas", se derreteram os fãs nos comentários da postagem.

Maiara e Maraisa trocam declarações nas redes sociais:

Maraisa exibe corpaço escultural com micro saia

Recentemente, Maraisa surgiu arrasadora com mais um look de show! A sertaneja compartilhou um vídeo exibindo sua roupa para subir ao palco e chamou a atenção. De cropped e saia curtinha, Maraisa esbanjou seu corpaço escultural ao se movimentar para exibir as franjas de miçanga da roupa. De barriga de fora, a famosa exibiu uma silhueta impecável no registro feito nos bastidores da apresentação. "Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era…” Já escutaram “Perfeito Pra Ficar Sozinho” hoje?!", disse ela, citando a música da dupla em parceria com Murilo Huff (26).

