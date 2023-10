Magérrima, Grazi Massafera surge com look cavado em nova selfie

Grazi Massafera aposta em look cavado para aproveitar dia ao ar livre e recebe elogios dos fãs

A atriz Grazi Massafera arrancou suspiros dos seus fãs ao mostrar fotos de como curtiu o seu dia em meio à natureza. Nesta quarta-feira, 4, ela apareceu apenas de maiô cavado e estampado em uma nova selfie na frente do espelho. Na imagem, a artista deixou à mostra suas pernas torneadas e as curvas impecáveis.

Além disso, ela mostrou fotos no meio de uma mata enquanto abraçada uma árvore e curtia o momento ao ar livre. Na legenda, Grazi contou que o dia foi uma preparação para seu novo projeto profissional.

"Parece um dia de folga. Pois é, eu sei. Mas foi dia de trabalho de vivência pra um personagem que me apaixono a cada página cada capítulo que leio, aqui registrado uma de nossas afinidades", disse ela na legenda.

View this post on Instagram A post shared by Grazi Massafera (@massafera)

Grazi Massafera fala sobre relacionamentos

A atriz Grazi Massafera abriu o coração sobre a sua personalidade ao participar do podcast Wowcast, no YouTube, e falou sobre relacionamentos. A estrela contou que já foi ao fundo do poço por causa de namoros e confessou que é uma pessoa intensa na vida.

Para começar, a artista contou que sempre teve autoestima, mas se sentiu um pouco perdida na época do Big Brother Brasil. Tanto que o discurso de Pedro Bial a ajudou a recuperar o seu amor próprio. "Foi o meu prêmio ser valorizada por alguém que eu admiro. Minha família me deu autoestima. Não no sentido da beleza. Fui criada com autoestima, em relação ao que sou e represento. Mas ali na juventude você precisa provar coisas e isso vai se perdendo. Você tenta caminhar com as próprias pernas e fica meio perdido. Então esse discurso veio no momento em que eu precisava. São esses anjos que aparecem nas nossas vidas, e estou sempre aberta para a chegada deles", disse ela.

Então, ela contou que também já foi ao fundo do poço. "Alguns relacionamentos me levaram para o fundo do poço, mas eu sou muito fênix", disse ela, e completou com uma característica de sua personalidade. "Tenho consciência que sou uma pessoa intensa e emocionada. As pessoas até dizem que são. Mas, na hora do vamos ver, não são".