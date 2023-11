Magérrima, Fernanda Souza surge deslumbrante em fotos ao ar livre

Fernanda Souza renova o bronzeado com look preto decotadíssimo e esbanja sua beleza natural

A atriz e apresentadora Fernanda Souza elevou a temperatura das redes sociais na manhã desta sexta-feira, 10, ao abrir um álbum de fotos. A estrela apareceu apenas de maiô preto com decote profundo ao renovar o bronzeado no jardim de sua casa.

Nas fotos, ela ostentou a sua beleza natural ao surgir sem maquiagem e o corpo magérrimo ao posar em vários ângulos com seu look poderoso. Para completar o visual, ela usou um chapéu de palha para se proteger do sol.

Nos comentários do post, os fãs elogiaram a artista. “Linda e com alto astral lá em cima”, disse um seguidor. “Minha perfeitinha do coração”, afirmou outro. “Maravilhosa, deusa, musa e perfeita”, escreveu mais um.

Atualmente, Fernanda Souza é contratada da Netflix e comandou o reality show Ilhados com a Sogra, que vai ter uma segunda temporada em breve. Antes disso, ela também comandou o reality culinário Iron Chef: Brasil. A estrela está longe da TV desde 2018, quando encerrou o Só Toca Top.

View this post on Instagram A post shared by Fernanda Souza (@fernandasouzaoficial)

Fernanda Souza curte passeio com a namorada e o ex-marido

O cantor Thiaguinho e a ex-mulher, a apresentadora Fernanda Souza, demonstraram que a amizade segue firme e forte após o fim do casamento há alguns anos. Há pouco tempo, os dois se encontraram uma praia no Rio de Janeiro na companhia de suas namoradas, Carol Peixinho – que é a amada do cantor – e Duda Porto – que é a eleita da comunicadora.

O quarteto ainda contou com a companhia de outros amigos enquanto aproveitavam o dia ensolarado ao ar livre. Fernanda e Duda dispensaram o biquíni na ida à praia e apareceram com looks longos e que cobriam todo o corpo. Thiaguinho apareceu de bermuda e camiseta. Enquanto isso, Carol escolheu uma camisa branca longa e colocou um biquíni por baixo.

Fotos: JC Pereira / AgNews