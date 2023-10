Magérrima, Camila Queiroz exibe a barriga trincada na academia

Camila Queiroz exibe toda a sua boa forma ao aparecer com look justo na academia

A atriz Camila Queiroz surgiu magérrima ao aparecer em novas fotos na academia. Nesta terça-feira, o personal trailer dela, Chico Salgado, exibiu selfies ao lado da artista depois do treino e ela ostentou sua beleza impecável.

Nas imagens, ela apareceu com top e calça legging e deixou à mostra sua barriga reta e definida. Na legenda, o personal brincou sobre o novo visual da atriz, que está loira para seu novo trabalho no streaming. “A mesma só que diferente!”, disse ele. E ela respondeu: “A loirão tava com saudade, Chico!”.

Vale lembrar que Camila Queiroz ficou loira logo após o fim das gravações da novela Amor Perfeito, da Globo. Ela passou pela mudança radical no cabelo para atuar na novela Beleza Fatal, da HBO Max, que já começou a ser gravada. “Meu corpo é instrumento do meu trabalho, sempre foi. Fazer transformações, sejam elas grandes ou pequenas, sempre me trouxeram muita empolgação e provocação, é parte muito importante da criação de um personagem. Essa transformação além de muito aguardada por mim, é parte fundamental da história da Sofia, protagonista de Beleza Fatal, minha próxima novela na HBO Max”.

Além da protagonista Camila Queiroz, a novela brasileira do streaming HBO Max irá contar com elenco de peso, tendo nomes como Giovanna Antonelli, Vanessa Giácomo, Caio Blat, Herson Capri,Camila Pitanga e Murilo Rosa.

Camila Queiroz foi elogiada na reta final de Amor Perfeito

Nos últimos capítulos, os telespectadores da novela Amor Perfeito acompanharam a reviravolta na história. Depois de passar a novela inteira fazendo suas vilanias, Gilda, interpretada por Mariana Ximenes, teve o seu grande crime descoberto na frente de todos e foi presa. Além disso, ela viveu um embate com Marê, vivida por Camila Queiroz, antes de ser levada para a sela. Com isso, os fãs da novela encheram Mariana Ximenes e Camila Queiroz de elogios nas redes sociais.

Na trama, Leonel recuperou a memória durante o julgamento de Marê e revelou para todos que foi Gilda quem deu dois tiros nele, que quase tiraram sua vida no passado. Ele contou que descobriu a traição da esposa e ela não suportou isso, decidindo tirar a vida dele. Com isso, o juiz decretou a prisão de Gilda, que saiu do tribunal aos gritos em uma cena forte.

Logo depois, Gilda apareceu em uma sala do tribunal esperando para ser levada para a sela e recebeu a visita de Marê. Neste momento, Marê perguntou o motivo de tanto ódio de Gilda, e a vilã contou que sempre teve inveja de tudo o que a mocinha tinha em sua vida. O diálogo das duas prendeu a atenção dos telespectadores na telinha.

No Twitter, vários internautas elogiaram a atuação de Mariana Ximenes, que explorou toda a emoção para interpretar a reviravolta na vida de Gilda. “Atriz de Oscar”, disse um fã. “A melhor vilã do horário das 6 dos últimos anos. Mariana Ximenes brilhou”, afirmou outro. “Que cena incrível! Meu Deus! Camila Queiroz e Mariana Ximenes em dois extremos de emoção tão bem atuados… Estou muito emocionado”, declarou mais um. “Que ótimo embate nessa cena de Marê e Gilda. Mariana e Camila estavam incríveis”, afirmou outro. “Essa cena, esse texto, muito obrigada! Como é bom assistir uma aula de teledramaturgia”, declarou mais um.