Magérrima, Adriane Galisteu renova o bronzeado na véspera de Natal

De férias da TV após o fim de A Fazenda 15 na semana passada, a apresentadora Adriane Galisteu exibe sua beleza impecável em nova foto

A apresentadora Adriane Galisteu aproveitou a véspera de Natal neste domingo, 24, para renovar o bronzeado ao ar livre. A beldade apareceu apenas de biquíni preto fininho enquanto curtia a manhã ensolarada em sua mansão antes da ceia natalina.

A musa compartilhou as fotos nos stories do Instagram enquanto curte o início das férias TV. A estrela encerrou mais uma temporada de A Fazenda, da Record TV, na última quinta-feira, 21. A 15ª edição do reality show teve a participante Jaquelline Grohalski como a campeã.

Antes do fim das gravações, Galisteu contou seus planos nas férias. “Não quero passar perto de maquiagem nem de secador de cabelo ou qualquer produção. Vou usar pouca roupa e só hidratante e chapéu para curtir a minha casa ao lado da minha família”, disse ela na coluna de Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Então, ela ainda refletiu sobre o final de mais um trabalho de sucesso. “Eu termino sempre meio sem voz e com o sono atrasado. Por três meses, o meu trabalho é intenso e extenso, mas me deixa muito feliz”, declarou.

Adriane Galisteu comemora seu aniversário de casamento

A apresentadora Adriane Galisteu comemorou o seu aniversário de casamento com o marido, Alexandre Iódice, de um jeito especial. A estrela decidiu homenagear o amado nesta terça-feira, 28, e relembrou fotos de uma viagem do casal para a praia.

Nas imagens, os dois apareceram abraçados e trocando olhares apaixonados enquanto aproveitavam a linda vista do local. Na legenda, ela falou sobre o amor duradouro deles.

“13 anos depois, aqui estamos nós… Juntos, construindo e aprendendo! Mas sem perder a ternura! Te amo Lelê”, disse ela.

Vale lembrar que os dois são pais de um menino, Vittorio, de 13 anos.

Galisteu e Iódice se casaram em 27 de novembro de 2010 em uma cerimônia ao ar livre em um spa de Itatiba, no interior de São Paulo, com a presença de amigos e familiares. Na época da celebração, eles também comemoraram o batizado do filho recém-nascido, Vittorio, que tinha apenas 3 meses de vida, durante a união do casal.