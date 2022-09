Mãe das Kardashians ousa em vestido de veludo com decote até o limite: ''Envelheceu como vinho''

Aos 66 anos, Kris Jenner, mãe e mente por trás do clã Kardashian-Jenner, choca web com vestido de veludo preto com decote até o limite

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 13h12

Poderosa! A empresária Kris Jenner (66), a mãe e criadora por trás do clã Kardashian-Jenner, impressionou ao mostrar que está com tudo em cima em uma nova postagem nas redes sociais. Pronta para se deliciar com um refrescante Martini, ela ostentou uma beleza fora do comum.

Usando um vestido preto de veludo com um decote até o limite, a estrela do The Kardashians (Star+) deixou a web de queixo caído ao mostrar a sua boa forma e os seus busto poderoso em um clique nos bastidores da sua nova coleção em parceria com a linha de cosméticos da filha, Kylie Jenner (24).

"Can I have a dirty little martini? [Posso ter um pequeno e safado Martini?]", escreveu ela na legenda da postagem compartilhada em seu perfil oficial no Instagram.

Os fãs da família mais famosa do mundo, é claro, não deixaram de elogiar a beleza e a sensualidade da criadora por trás do reality-show: "Envelheceu como vinho! Você é quente", disparou uma seguidora. "Posso te chamar de mamãe?", brincou uma amiga próxima da empresária.

Criadora do The Kardashians, Kris Jenner, choca web com vestido de veludo preto com decote até o limite:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kris Jenner (@krisjenner)

Kris Jenner é detonada após dizer que esqueceu que era dona de um móvel de R$ 8,2 milhões:

A empresária do clã Kardashia-Jenner Kris Jenner chocou os telespectadores do reality show The Kardashians (Star+) durante a estreia da 2ª temporada do programa na noite da última quinta-feira, 22, ao admitir que esqueceu uma das propriedades que possui.

Segundo o Daily Mail, a matriarca - que possui um patrimônio líquido de US $ 170 milhões de dólares - foi vista dando uma olhada dentro de seu condomínio em Beverly Hills, adquirido por ela em 2015, antes de admitir que só usa o local para embrulhar presentes de Natal e guardar champanhe.