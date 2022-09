Kris Jenner é detonada após dizer que esqueceu que era dona de um móvel de R$ 8,2 milhões: ''Ridícula''

Kris Jenner choca ao admitir que esqueceu que é dona de um condomínio luxuoso em Beverly Hills durante o 'The Kardashians'

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 09h38

A empresária do clã Kardashia-Jenner Kris Jenner (66) chocou os telespectadores do reality show The Kardashians (Star+) durante a estreia da 2ª temporada do programa na noite da última quinta-feira, 22, ao admitir que esqueceu uma das propriedades que possui.

Segundo o Daily Mail, a matriarca - que possui um patrimônio líquido de US $ 170 milhões de dólares - foi vista dando uma olhada dentro de seu condomínio em Beverly Hills, adquirido por ela em 2015, antes de admitir que só usa o local para embrulhar presentes de Natal e guardar champanhe.

Kris mais tarde explicou em um confessionário que havia comprado a propriedade para ter uma base perto de sua mãe, Mary Jo 'MJ' Campbell, e da prima Cici Bussey, que moram na área."Eu tenho um apartamento, minha mãe tem um, meu primo tem um e todos moramos perto, mas eu meio que esqueci que estava lá. Parece ridículo, não é?", disse ela rindo no episódio.

A apresentadora foi acompanhada por sua filha, Khloe Kardashian (38), na viagem, que zombou de sua mãe por ser tão rica que não conseguia se lembrar de seu portfólio de propriedades: "Mal posso esperar para ser rico o suficiente, esqueço que tenho propriedades em algum lugar", disse ela, com um sotaque britânico simulado: "Oh, eu tenho um condomínio em Beverly Hills! Eu esqueci disso!", continuou.

Com o preço médio de venda de condomínios em Beverly Hills atualmente de US$ 1,5 milhão de dólares, os espectadores ficaram em choque com a declaração da empresária enquanto corriam para o Twitter para comentar.

Na internet, Kris Janner foi muito criticada pelos internautas, “Você obviamente tem muito dinheiro se tem um condomínio que você esqueceu que existia. Essa família é horrível. Existem pessoas que não possuem um cômodo para morar", disse uma internauta no Twitter. "A família Kardashian conseguiu ficar ainda mais ridícula. Como pode falar algo assim na maior naturalidade? Ugh", escreveu outra.

