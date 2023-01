Luisa Sonza esconde apenas o essencial ao usar biquíni mínimo

Luisa Sonza surge dançando em novo vídeo nas redes sociais após renovar o bronzeado ao ar livre com biquíni mínimo

A cantora Luisa Sonza (24) deixou os fãs encantados ao colocar o seu corpão para jogo. Nesta sexta-feira, 27, ela aproveitou o dia de sol para renovar o bronzeado antes de fazer um show na cidade de São Paulo.

Para registrar o momento de relaxamento, a artista gravou um vídeo dançando na área externa de sua mansão e atraiu os olhares para a sua beleza. Sonza apareceu usando um biquíni mínimo de crochê e quase mostrou demais.

A estrela deixou à mostra suas curvas impecáveis e a barriguinha reta ao rebolar na frente da câmera. “Tomando um sol que daqui a pouco tem showzaço aqui em São Paulo no Espaço Unimed”, disse ela na legenda.

Recentemente, Luisa Sonza contou que sofreu um corte químico em seu cabelo. "Cortei o resto do meu cabelo, agora tenho um novo corte, queria deixar para o ano que vem, mas não deu tempo meu cabelo acabou antes do previsto", comentou ela sobre a "partida" de suas madeixas. Já com o novo visual, a famosa se gravou e mostrou como ficou, mas ainda usando aplique. "Nem deu diferença, eu repiquei ele inteiro, agora eu assumi, assumam seus cortes químicos, eu to com aplique óbvio, porque não existe cabelo", brincou ela com a situação.