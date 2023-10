Lucy Ramos exibe corpo define ao curtir dia na praia: "Uma sereia"

A atriz Lucy Ramos ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao esbanjar toda sua beleza durante viagem

Lucy Ramos, que está férias desde o fim da novela Amor Perfeito, da Globo, em que interpretou a personagem Lívia, chamo a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos de sua viagem para Muro Alto, em Pernambuco.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz surgiu esbanjando beleza e seu corpo escultural ao usar um biquíni sem alças enquanto fazia várias poses no mar. Ela também posou abraçada com o marido, o ator, diretor e cineasta Thiago Luciano.

Ao dividir as imagens no cenário paradisíaco, Lucy aproveitou para celebrar o 'Dia do Nordestino', comemorado neste domingo, 8. "Nas águas do nordeste. Amo esse lar, onde eu nasci e sempre vou voltar. Sua temperatura me aquece. Sua calma me conecta ao mais puro eu. Sua arte e cultura me fortalecem. Orgulho de ser filha desse lugar, minhas raízes! #diadonordeste", escreveu ela na legenda.

Os internautas encheram a postagem de curtidas e elogios. "Que linda", disse uma seguidora. "Que maravilha!! Lugar lindo e com sua beleza ficou mais bonito!!", afirmou outra. "É muito iluminada", falou uma fã. "Uma sereia", comentou uma admiradora.

Confira a publicação:

Lucy Ramos surge aos beijos com o marido

A atriz Lucy Ramos curtiu um passeio com seu marido, o ator, diretor e cineasta Thiago Luciano. Os dois fizeram uma rara aparição juntos em público ao chegarem juntos em um festival de música na cidade de São Paulo. Na entrada do evento, eles mostraram seus looks e ainda trocaram beijos apaixonados na frente dos paparazzi.

Lucy e Thiago estão casados há 17 anos. Os dois se conheceram por meio de um amigo em comum que os apresentou na época em que estavam trabalhando em novelas da Globo – ele estava em Alma Gêmea e ela estava em Sinhá Moça. Eles começaram a namorar e se casaram um mês depois.