Luciana Gimenez quase mostra demais ao posar com look all-black ousado

A apresentadora Luciana Gimenez surpreendeu os fãs ao posar com um conjunto todo preto curtinho e ousado

Nesta sexta-feira, 24, Luciana Gimenez deixou os fãs babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos com um look ousado.

A apresentadora surgiu com um look preto brilhante da grife Prada composto por um cropped e uma saia curtinha. Para completar o look, Luciana ainda usava meia-calça e coturno.

A comandante do Superpop quase mostrou demais na parte de cima de look e apareceu usando um tapa sexo nas fotos tiradas por Whagner Duarte.

“Nem acredito que o final de semana chegou”, comentou aliviada a famosa que passa por um processo de recuperação após se acidentar de ski no começo do ano.

Os seguidores da morena adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Maravilhosa”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Furacão... oh mulher linda”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Ousada!

Quem também esbanjou ousadia e causou comoção nas redes sociais foi a cantora Simaria Mendes, irmã e ex-dupla de Simone.

A artista surgiu com um top mínimo por cima de uma camisa e um short jeans curtinho em uma selfie na frente do espelho de um elevador.